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Из Tesla уволился один из ключевых сотрудников

Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию
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Eduardo Parra/Global Look Press

Топ-менеджер компании Tesla Омид Афшар, отвечавший за продажи знаменитых электрокаров в Северной Америке и Европе, уволился. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«Руководитель и давний доверенный человек Илона Маска Омид Афшар покинул компанию-производителя электромобилей Tesla. <...> Это очередной уход высокопоставленного сотрудника на фоне того, что компания борется с замедлением мирового спроса», — сказано в статье.

Афшар получил место в компании бизнесмена только в 2024 году, уточняет газета. Однако он работал на Маска с 2017-го, решая сложные задачи, в том числе связанные с массовыми увольнениями, выяснили журналисты.

Кроме того, компанию покинула HR-директор североамериканского подразделения Tesla Дженна Ферруа, пишет FT.

В начале июня сообщалось, что из Tesla ушел вице-президент компании по инженерным разработкам и руководитель проекта гуманоидного робота Optimus Милан Ковач. Уход Ковача произошел на фоне повышенного внимания к проекту Optimus, который Маск позиционирует как один из ключевых элементов долгосрочной стратегии Tesla. Ранее Маск выражал уверенность в планах по производству тысяч роботов Optimus уже в 2025 году, с перспективой увеличения ежегодного объема до миллиона единиц к 2030 году.

Ранее бывший разработчик роботов Optimus заявил, что не верит в их пользу для заводов Tesla.

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