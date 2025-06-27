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Московским водителям напомнили о перекрытиях в центре города 28 июня

В Москве 28 июня перекроют улицы в центре из-за выпускного бала
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Владимир Баранов/РИА Новости

Ряд улиц в центре Москвы будет закрыт для движения транспорта из-за выпускного бала. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение будет закрыто с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня на улице Ильинке от Старой площади до Красной площади, в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади», — отмечается в сообщении.

Также 28 июня перекроют для транспорта крайнюю правую полосу на Моховой улице в районе Манежной площади — от дома 1 до дома 11. На Ильинке также с полуночи 28 июня запретят парковать автомобили. Ограничения действуют на участке от Красной до Новой площадей.

В Дептрансе призвали водителей строить маршруты с учетом введенных ограничений.

До этого стало известно, что 28 июня прекратит работу Московский монорельс.

Ранее на МКАД задержали пассажира такси с героином в ботинках.

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