Сразу шесть автомобилей столкнулись на скоростной трассе в Москве

В Москве сняли на видео последствия массового ДТП с шестью автомобилями

На Северо-Восточной хорде (СВХ) Московского скоростного диаметра (МСД) произошло столкновение шести автомобилей. Видеозапись с последствиями массовой аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах видно, что автомобили столкнулись попутно при движении в левом ряду. Впереди стоит автомобиль такси, за ним — каршеринговый кроссовер с разбитым бампером, в который врезался белый Citroen. В него врезалось еще одно такси, далее участниками ДТП стали водители хетчбэка Opel Corsa и отечественного ВАЗ-2110. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Движение в районе аварии оказалось затруднено: объезжая вереницу аварийных машин, другие водители снижали скорость.

До этого на МКАД водитель легковой машины боком врезался в самосвал, маневрируя между грузовиками.

Ранее в США старушка с пистолетом села в кресло на проезжей части и остановила движение.