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Вооруженная старушка в кресле заблокировала трассу в США, сев посреди проезжей части

В США старушка с пистолетом села в кресло на проезжей части и перекрыла движение
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В Техасе (США) пожилая женщина с пистолетом села в кресло посреди проезжей части дороги, из-за чего движение в обоих направлениях было остановлено на несколько часов. Об этом сообщает fox26houston.com.

«Женщина расположилась на главных полосах автострады. В офисе констебля заявили, что она отказывалась подчиниться или бросить оружие. По словам шерифа Эда Гонсалеса, женщина, вооруженная пистолетом, сидела на стуле на южном направлении главных полос», — отмечается в публикации.

Перед тем, как заблокировать трассу, американка врезалась на своем автомобиле в грузовик. После многочасовых переговоров нарушительница сдалась. Ее задержали сотрудники спецназа и передали врачам. На место происшествия также был вызван один из ее родственников. В результате ДТП и последовавшей блокировки трассы никто не пострадал.

Ранее в Краснодаре молодая мать с ребенком залила из перцового баллончика пассажиров автобуса.

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