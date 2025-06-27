На МКАД на видео попало задержание пассажира такси с героином в ботинках

На МКАД сняли на видео пассажира такси с героином в ботинках

Сотрудники Госавтоинспекции задержали на МКАД пассажира такси, в ботинках и на теле которого обнаружили 170 граммов героина. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции УВД по СВАО на 84-м км МКАД был остановлен автомобиль такси. Во время проверки документов водителя внимание полицейских привлек пассажир, который заметно нервничал», — отмечается в сообщении.

Пассажир признался, что имеет при себе запрещенные вещества, после этого на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли у 22-летнего молодого человека свертки, которые он прятал в обуви и под одеждой. Экспертиза показала, что в них был героин. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, подозреваемый помещен под стражу.

Ранее на МКАД водитель врезался в самосвал во время скоростного маневра между грузовиками.