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Стало известно, когда монорельс в Москве прекратит свою работу

Монорельс на севере Москвы полностью завершит свою работу 28 июня
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Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Московский монорельс завершит работу 28 июня, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. На его месте будет создан круглогодичный парк.

«Монорельс завершит работу 28 июня 2025 года. Открыть парк планируем в 2027 году», — говорится в сообщении канала.

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом, в память о монорельсе, в парке оставят несколько вагонов.

Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», монорельс построили больше 20 лет назад. Он соединяет станции метро «ВДНХ» (оранжевая ветка) и «Тимирязевская» (серая ветка).

Но монорельс давно перестал полноценно выполнять транспортную функцию. Обследование выявило, что он нуждается в капремонте.

Подвижной состав монорельса вырабатывает свой ресурс: новые поезда не производятся, аналоги отсутствуют. Их обновление стоит 20 млрд руб.

Объект стабильно остается убыточным: ежегодные затраты превышают 800 млн руб., а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тыс. руб., в почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро. В сутки монорельсом пользуются менее 2 тыс. человек.

Ранее трансформацию московского монорельса назвали современным решением.

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