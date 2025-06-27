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«Предприимчивые ребята»: историю блокировки LiXiang в РФ назвали маркетингом

Quto: историю про блокировку LiXiang в РФ придумали предприимчивые дилеры
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Li Auto

Информация о блокировке автомобилей LiXiang, которая разлетелась по СМИ, является недостоверной. Таким мнением с порталом Quto.ru поделился технический директор компании E.N.Cars Иван Осмоловский. По его словам, новости о блокировке имели место быть и в 2024 году, однако проблема касается только ПО.

«Когда эти машины обновляются на версию 7.4, случается так называемый баг. Это неисправности в ПО. Просто неудачное обновление, как это бывает в телефонах и ноутбуках, которые не включаются после этого самого обновления», — пояснил эксперт.

По его словам, с такой же проблемой столкнулись и в самом Китае. А вот российские дилеры решили заработать, считает Осмоловский. По его словами, продавцы — «предприимчивые ребята», которые пытаются реализовать завезенные по параллельному импорту машины и убедить клиентов, что машины из их салона якобы чем-то отличаются и никогда не будут заблокированы.

До этого стало известно, что Li Auto запустила в России свой официальный сайт и намерена открыть 35 дилерских центров.

К сегодняшнему дню официальные дилерские центры Lixiang открыты в Москве, Петербурге, Казани, Туле, Оренбурге, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Минеральных Водах, Казани, Кирове, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе. Впоследствии их общее число должно составить 35 центров.

Таким образом, Li Auto хочет продавать автомобили только через авторизованных дилеров официального дистрибьютора и импортера в лице Sinomach Auto. На сайте будут публиковать рекомендованные розничные цены, знакомить с новинками и обеспечивать клиентам оперативную поддержку производителя.

Ранее в России рухнули продажи дорогих автомобилей.

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