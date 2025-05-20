Автомобили Lixiang будут продавать почти по всей России

Китайская компания Li Auto запустила в России свой официальный сайт и намерена открыть 35 дилерских центров. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Решение было принято в рамках борьбы с «серым» импортом.

К сегодняшнему дню официальные дилерские центры Lixiang открыты в Москве, Петербурге, Казани, Туле, Оренбурге, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Минеральных Водах, Казани, Кирове, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе. Впоследствии их общее число должно составить 35 центров.

Таким образом, Li Auto хочет продавать автомобили только через авторизованных дилеров официального дистрибьютора и импортера в лице Sinomach Auto. На сайте будут публиковать рекомендованные розничные цены, знакомить с новинками и обеспечивать клиентам оперативную поддержку производителя.

До этого сообщалось, что китайские кроссоверы Li Auto будут стоить на российском рынке от 5,7 млн рублей.

Так, модель Lixiang L6 можно будет купить у официального дилера за 5,69 млн рублей в версии Pro и от 6,09 млн рублей в комплектации Max. Кроссовер L7 обойдется россиянам в 6,59 млн (Pro) и 7,29 млн (Ultra). Флагманская модель L9 в комплектации Ultra будет стоить 8,59 млн рублей.

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