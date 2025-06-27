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УАЗ анонсировал «фундаментальную трансформацию» за 18 млрд рублей

УАЗ потратит 18 млрд рублей на фундаментальную трансформацию
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УАЗ

Ульяновский автозавод вложит в свою модернизацию 18 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщается в Telegram-канале завода.

«УАЗ переживает самую фундаментальную трансформацию за более чем 80-летнюю историю своего существования! Более 18 млрд рублей планируется проинвестировать в развитие площадки до 2027 года.
Сейчас здесь запускаются новые производства автомобилей и компонентов, строятся цеха, обновляются технологии и оборудование на ключевых переделах», — отмечается в сообщении.

Как заявил в интервью «России 24» гендиректор завода Алексей Спирин, до весны 2022 года на УАЗах было 8% импортных компонентов, включая немецкие блоки управления двигателем и чешские вакуумные усилители тормозов. После того, как западные поставщики отказались от продажи компонентов российскому заводу, за три года объем импортных деталей был сведен почти к нулю, заверил он.

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