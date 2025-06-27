Россиянам назвали три надежных бизнес-седана по цене до 3 млн рублей

Среди подержанных бизнес-седанов стоимостью до 3 млн рублей на российском рынке можно найти несколько достойных вариантов от брендов Kia, Hyundai и Toyota. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Прежде всего, это Kia K5 третьего поколения. Двигатели варьируются от 150 до 194 сил, у них отличная производительность и экономичность. Средний пробег таких автомобилей на вторичном рынке невелик. Ресурс моторов составляет 300–400 тыс. километров пробега», – сказал эксперт.

Также в данном бюджете можно рассмотреть Hyundai Sonata восьмого поколения, который отличается надежными и экономичными моторами 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (180 л.с.). При покупке следует проверять моторы на вероятность задиров в цилиндрах, дефектов на стенках камер сгорания. То же самое касается и Kia K5. До капремонта двигатели могут пройти не менее 300 тыс. километров пробега.

Еще один вариант – Toyota Camry восьмого поколения. На нее ставили три двигателя: 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (181 л.с.), а также шестицилиндровый мощностью 240 л.с. Ресурс агрегатов более 300 тыс. километров. Главная слабость модели – лакокрасочное покрытие. На кузове быстро появляются сколы и царапины. Кроме того, частые мойки приводят к потере внешнего лоска уже через 3–4 года, предупредил специалист.

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