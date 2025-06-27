Уфимец без трусов игнорировал ПДД, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как мужчина бегал по проезжей части, держась за штаны

В Уфе мужчина без трусов бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе голый мужик решил прогуляться по центру города. Действо происходит на Пархоменко», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бежит по дороге, держась за штаны, а потом их снимает.

По информации канала, местные жители вызвали медиков, но они не приехали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», 52-летний пешеход получил тяжелые повреждения.

Ранее в Башкирии дрифт водителя на Lada попал на видео.