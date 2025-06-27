На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футбольный тренер оказался за рулем BMW, сбившим мотоциклиста в Подмосковье

Стало известно, что в Подмосковье мотоциклиста сбил футбольный тренер
close
Telegram-канал SHOT

В Подмосковье мотоциклиста сбил детский футбольный тренер за рулем BMW. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«За рулем BMW, которая протаранила сегодня ночью мотоцикл в Красногорске, был 37-летний детский футбольный тренер Юрий Ш. На него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ», — говорится в публикации.

Водителю BMW грозит до пяти лет тюрьмы. Мотоциклист в результате полученных травм не выжил. Им был 47-летний уроженец Сербии Александр В.

До этого сообщалось, что Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

«Жесткое ДТП произошло несколько часов назад на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачий полицейский» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста», — говорилось в сообщении SHOT.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачий полицейский» и врезается в мотоцикл.

Ранее мать сбила малолетнего сына на свой юбилей в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами