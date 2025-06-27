Футбольный тренер оказался за рулем BMW, сбившим мотоциклиста в Подмосковье

Стало известно, что в Подмосковье мотоциклиста сбил футбольный тренер

В Подмосковье мотоциклиста сбил детский футбольный тренер за рулем BMW. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«За рулем BMW, которая протаранила сегодня ночью мотоцикл в Красногорске, был 37-летний детский футбольный тренер Юрий Ш. На него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ», — говорится в публикации.

Водителю BMW грозит до пяти лет тюрьмы. Мотоциклист в результате полученных травм не выжил. Им был 47-летний уроженец Сербии Александр В.

До этого сообщалось, что Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

«Жесткое ДТП произошло несколько часов назад на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачий полицейский» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста», — говорилось в сообщении SHOT.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачий полицейский» и врезается в мотоцикл.

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