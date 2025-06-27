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Тайка предложила таксисту секс вместо оплаты проезда

В Таиланде женщина предложила таксисту секс вместо оплаты проезда
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Athit Perawongmetha/Reuters

В Таиланде женщина предложила водителю такси секс вместо оплаты проезда в 40 бат (100 рублей). Об этом сообщает Bangkok Post.

«23-летний водитель мототакси рассказал полиции Муанг Удон Тхани, что его пассажирка отказалась платить за проезд в 40 бат, заявив, что у нее нет денег, и попыталась заманить его в свой номер, чтобы вместо этого заняться с ним сексом», — отмечается в публикации.

Водитель отказался от предложения и вызвал полицию. Еще до ее прибытия требуемую сумму оплатил 29-летний мужчина, который находился в номере пассажирки. Полицейские отвезли пассажирку домой к бабушке, которая рассказала, что внучка ранее употребляла наркотики и имеет проблемы с психикой. До этого она уже уходила из дома по ночам и ездила на такси без оплаты.

Ранее в США пожилая женщина с пистолетом устроилась в кресле посреди проезжей части и заблокировала движение транспорта на несколько часов.

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