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«Распластался на асфальте»: школьник вылетел с питбайка во время погони и попал на видео

В Магнитогорске на видео попало, как подросток с питбайка вылетел на дорогу

В Магнитогорске несовершеннолетний водитель упал с питбайка при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Молодой питбайкер распластался на асфальте, пытаясь удрать от полицейских. Видео было снято в Магнитогорске. Судя по кадрам, подросток пытался повернуть на перекрестке, но его занесло и протащило по дороге», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как подросток падает с транспорта, который отлетает в сторону.

По словам автора видео, он хотел помочь школьнику, но тот обратно сел на питбайк и продолжил скрываться от гаишников.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб.

Ранее в Минусинске гаишники стреляли в подростка на авто, и это попало на видео.

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