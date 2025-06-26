Облако пыли от «КамАЗа» вызвало массовое ДТП в Свердловской области

В Свердловской области облако пыли от «КамАЗа«привело к массовому ДТП

В Свердловской области облако пыли от «КамАЗа» дорожных служб привело к массовому ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в полдень по местному времени (10:00 мск) на дороге Талица — Бутка. Автомобиль «КамАЗ» в это время был задействован на уборке проезжей части.

«Водитель автомобиля Hyundai не учел изменившиеся условия и не смог сохранить необходимую дистанцию, в результате чего произошло столкновение с «КамАЗом». Вслед за этим автомобиль Lada двигался без учета сложившейся дорожной обстановки и допустил наезд на Hyundai», — отмечается в сообщении.

Затем в Lada врезался автомобиль Renault, а в него, в свою очередь, — Chevrolet. В больницу был доставлен водитель Lada, другим участникам аварии госпитализация не потребовалась.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали обстоятельства аварии и проверили водителей на состояние опьянения: все они оказались трезвы.

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