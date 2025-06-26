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Мужчины в футболках «Чечня» едва не сбили мать с ребенком в Крыму и устроили драку

В Крыму мужчины в футболках «Чечня» едва не сбили мать с ребенком и устроили драку

В Крыму мужчины на Ford Focus едва не сбили мать с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. Крым. Новости».

«В Крыму неадекваты в футболках «Чечня» лихачили на дороге и едва не сбили мать с ребенком. Отец семейства не остался в стороне и сделал хулиганам замечание, отстояв честь супруги. Но вместо того, чтобы извиниться, молодые люди напали на мужчину», — сообщает канал.

Отмечается, что полиция проводит проверку.

До этого в Челябинской области пассажиры выстрелили водителю рейсового автобуса в глаз в ходе конфликта. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека бьют водителя, при этом другие пассажиры пытаются помочь пострадавшему мужчине. На записи также видно, что лицо водителя в крови. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали мужчину. В настоящее время неизвестно, получится ли у врачей спасти зрение пострадавшему.

Ранее во Владивостоке женщина и мужчина подрались на проезжей части.

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