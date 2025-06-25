«Отпинала»: приморка устроила драку на проезжей части, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попала драка мужчины и женщины на проезжей части

Во Владивостоке женщина и мужчина подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Второй речке женщина устроила драку на дороге, отпинала и дала пощечину мужчине. Нам пишут, что сегодня в районе остановки Парк Победы произошло ДТП», — говорится в сообщении.

По информации канала, после автомобильной аварии женщина вышла из машины и напала на водителя. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина и мужчина дерутся на проезжей части.

До этого в Челябинской области пассажиры выстрелили водителю рейсового автобуса в глаз в ходе конфликта. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека бьют водителя, при этом другие пассажиры пытаются помочь пострадавшему мужчине. На записи также видно, что лицо водителя в крови. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали мужчину. В настоящее время неизвестно, получится ли у врачей спасти зрение пострадавшему.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.