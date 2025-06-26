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Челябинцы разлетелись по автобусу в момент ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как пассажиры разлетелись по автобусу

В Челябинске 24 июня столкнулись два автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«В 06:45 столкнулись «ЛиАЗ» и Volgabus. В результате аварии 20-летняя пассажирка автобуса Volgabus № 5 получила ушибы и ссадины. Теперь служители закона устанавливают причины ДТП», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения пассажиры падают со своих мест на пол.

По информации канала, сотрудники Госавтоинспекции возбудили административные дела в отношении водителя автобуса ЛиАЗ.

До этого сообщалось, что в Красноярске неизвестный расстрелял автобус с людьми на улице Борисевича. На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус получил повреждения: у транспорта разбиты стекла.

Кроме того, в Санкт-Петербурге мигрант ударил покупателя на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара петербуржец падает на проезжую часть.

Ранее в Карелии колесо отлетело от грузовика на ходу, и это попало на видео.

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