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Названы отечественные авто, которые никогда не купят зумеры

Fresh перечислил пять российских авто, которые никогда не купят зумеры
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Shutterstock

В России зумеры (молодые люди, выросшие в эпоху развития цифровых технологий) не хотели бы иметь в качестве первого автомобиля машины, разработанные в СССР. Об этом говорится в результатах опроса автомобильного маркетплейса Fresh (есть у «Газеты.Ru»).

«Лидером антирейтинга стала «Ока» (ВАЗ-1111). Против нее высказались 19% зумеров. Основные претензии такие: маленькая, крошечный багажник, непонятно что с безопасностью, неудачный советский косплей японских кей-каров, ненадежная», – сообщается в исследовании.

На втором месте в своеобразном антирейтинге стоит «Волга» ГАЗ-24. Ее не хотели бы видеть в качестве личного автомобиля 15% опрошенных. В упрек модели ставят излишне мягкую подвеску, плохую управляемость, стиль советских чиновников.

На третьем месте – ВАЗ-2108. Чаще всего зумеры обращали внимание на странную концепцию с двумя дверями и специфический дизайн. Против «восьмерки» проголосовали 11% опрошенных.

Хетчбэк «Москвич-2141» находится на четвертом месте среди аутсайдеров. В его заслугу зумеры ставили комфортный салон, но критиковали за плохую сопротивляемость коррозии и необходимость в постоянном ремонте. 41-й «Москвич» не хотели бы иметь 7% молодых людей.

Замыкает антирейтинг ВАЗ-2110. Против десятки высказались 4% собеседников. Чаще всего молодые люди критиковали тяжеловесный дизайн и технологическое отставание от иномарок.

Ранее были названы шесть самых популярных автомобилей у дачников.

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