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В Краснодаре подростки толпой избили охранника парковки и разбили автомобили

Mash: толпа агрессивных подростков избила охранника парковки в Краснодаре
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Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре подростки избили охранника парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«На Героев-Разведчиков заспавнилась компания малолеток в масках. Предварительно, детишки накинулись на охранника паркинга», — говорится в сообщении.

По информации канала, после нападения подростки забросали припаркованные автомобили бутылками и камнями.

Также сообщается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Челябинской области пассажиры выстрелили водителю рейсового автобуса в глаз в ходе конфликта. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека бьют водителя, при этом другие пассажиры пытаются помочь пострадавшему мужчине. На записи также видно, что лицо водителя в крови. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали мужчину. В настоящее время неизвестно, получится ли у врачей спасти зрение пострадавшему.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.

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