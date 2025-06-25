В России сильно подешевели автомобили Bestune

В России на 150–300 тысяч рублей подешевели два автомобиля Bestune

В России подешевели две модели авто китайского бренда Bestune, сообщает портал «Автоновости дня».

«Речь о выгоде, предоставляемой покупателям автомобилей Bestune по программе «Прямая скидка». У обновленного лифтбэка Bestune B70 она во всех комплектациях подскочила на 150 тыс. рублей и теперь составляет 200 тыс. рублей вместо прежних 50», — сообщает портал.

Так, цены на Bestune B70 начинаются с отметки 2,3 млн рублей.

У кроссовера Bestune T90 в исполнениях с 1,5-литровым двигателем дисконт вырос на 250 тыс. рублей (с 50 тыс. до 300 тыс. рублей). Стоимость автомобиля в начальной версии — 2,48 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км.

Ранее стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево.