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На Урале нашли пропавших подростков на питбайках

В Невьянске живыми нашли пропавших подростков, уехавших на питбайках
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Инцидент Невьянск/VK

На Урале нашли двух пропавших подростков, которые уехали на питбайках. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

«Подростков, пропавших в Невьянске, нашли», — говорится в публикации.

Отмечается, что оба подростка живы.

До этого сообщалось, что в Невьянске Свердловской области пропали два подростка — 17-летний Артем Масленников и 15-летняя Полина Ширкунова. Их искали больше суток.

Молодые люди пропали 24 июня. Утром они вдвоем уехали кататься на питбайках, после этого их не видели.

«У Артема черный питбайк и черный шлем с фиолетовыми полосками. Одежда: светлые штаны и коричневая кофта. У Полины белый с оранжевым питбайк и шлем розовый с белым», — говорилось в сообщении.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.

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