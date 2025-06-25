Пожилая женщина на Mercedes-Benz протаранила пункт выдачи заказов на Рублевке

Пенсионерка на Mercedes-Benz въехала в пункт выдачи заказов на Рублевке

Пенсионерка протаранила пункт выдачи заказов (ПВЗ) на Рублевском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звенигород».

«Пенсионерка проехала через поле и врезалась в пункт, дать ответ на вопрос «как так получилось?» она не смогла», — отмечает канал.

Судя по фото и видео, в ПВЗ автомобиль Mercedes-Benz въехал передней частью. Машина сильно не повреждена.

До этого мужчина на УАЗ «Патриот» протаранил забор и двери военкомата, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Водителя задержали, ему 50 лет.

Ранее автомобиль въехал в автосалон в Калифорнии.