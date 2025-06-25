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Стало известно, какие улицы Москвы перекроют для движения авто из-за выпускного бала

В Москве часть улиц перекроют из-за Всероссийского выпускного бала
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Telegram-канал Москва на дорогах

В Москве часть улиц перекроют из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Часть улиц закроют для движения авто 28-29 июня из-за Всероссийского выпускного бала», — говорится в сообщении.

По информации канала, с восьми утра 28 июня до семи утра 29 июня будет перекрыто движение на улице Ильинка от Старой площади до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома номер пять по Красной площади. Кроме того, 28 июня с трех часов дня по 19:30 движение автомобилей по Моховой улице от дома номер один до дома 11, строение один будет осуществляться по одной крайней правой полосе.

Также сообщается, что 28 июня до окончания мероприятия нельзя будет парковать автомобили на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.

До этого в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта.

Ранее машины сгорели на юго-востоке Москвы и попали на видео.

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