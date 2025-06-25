Вандалы стали чаще портить автомобили в России

В России страховые компании зафиксировали резкий рост заявлений о повреждении машин третьими лицами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Росгосстрах».

«В январе–мае 2025 года поступило в 1,4 раза больше заявлений о противоправных действиях третьих лиц (ПДТЛ), чем за первые пять месяцев 2024 года. Подавляющее большинство таких происшествий случается на неохраняемых стоянках у дома или работы клиента, а также на парковках у торговых центров», — сообщили в страховой компании.

Самые большие выплаты за противоправные действия третьих лиц в этом году произвели из-за повреждения Porsche Cayenne в Пермском крае (2,7 млн рублей), Toyota Camry в Ивановской области (2,6 млн рублей) и Toyota Vitz в Якутии (1,5 млн рублей).

Согласно данным страховщиков, вандалы больше всего «любят» машины китайских марок — Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%).

Помимо них, злоумышленники портили машины Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%) и Hyundai (6,8%). Среди моделей, которые становились «жертвами» вандалов чаще всего, оказались Chery Tiggo (8,5%), Lada Granta (3%) и Hyundai Creta (2,4%).

Страховщики отмечают, что вандалы активизируются весной. Реже всего подобные противоправные действия совершаются в сентябре и феврале. Чаще всего акты вандализма совершались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные разрисовали два десятка автомобилей.