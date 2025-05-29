В Россию стали везти не нужные Китаю машины

«Известия»: В РФ поставляются авто, не востребованные на внутреннем рынке КНР

В Россию поставляются автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэя Цзяньцзюнь.

По его словам, в Китае на онлайн-платформах, которые базируются на продажах машин с пробегом, предлагают тысячи «странных» автомобилей. Такие машины считают подержанными, хотя, на самом деле, они почти не имеют пробега. Специалист отмечает, что это создает иллюзию больших продаж.

Такие явления происходят из-за рекордного производства машин, а также снижения рентабельности. Производители оказывают влияние на дилеров ради повышения запасов, а те предлагают «залежалый товар» перекупщикам, отмечает эксперт.

По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, доля таких машин на рынке автомобилей с пробегом увеличилась. Кроме того, для роста прибыли дилеры отправляют транспорт за границу «параллельным экспортом», при этом получают налоговые льготы.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за автомобили.