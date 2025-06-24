В Нижнем Новгороде на остановке установили барную скамейку

В Нижнем Новгороде жители недовольны «барной» скамейкой на остановке, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Жители пожаловались на слишком высокую лавочку на автобусной остановке на Кузбасской улице, они решили, что такая скамейка больше подходит для питейных заведений, а пенсионерам придётся «карабкаться на нее, как на Эверест», — сообщает канал.

Власти города заявили, что это временное неудобство. В городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей сказали , что сейчас на остановке ведутся работы, позже лавочку опустят на комфортную высоту и никаких «барных» скамеек нет и не будет.

До этого в селе под Саратовом украли указатель с названием «Лох».

«Это у нас все время уже. Вот это слово, наверное, привлекает всех. Гости у нас очень часто приезжают, и каждый раз, когда они приезжают, каждый раз пропадает. Мы уже к этому привыкли. Людям нравится, наверное. Мы вешаем – они воруют. Где-то они, может быть, размещают – у себя в гаражах или где-то еще», — рассказали каналу в администрации Новобурасского района.

Ранее сообщалось, что на дорожных указателях запретили рекламировать гостиницы.