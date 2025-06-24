Названы 5 минусов хетчбэка Lada Xray Cross

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил минусы хетчбэка Lada Xray Cross. Одна из претензий — большой расход топлива.

«Средние 9,4 л/100 км в смешанном режиме — многовато для небольшого кросс-хэтча. Тем более что на московский трафик пришлось меньше половины пробега. Видимо, причина в «кирпичной» аэродинамике. Кроме того, не понравилось, что Xray страдает сильным динамическим уводом при интенси­вном разгоне: машину тащит вправо», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Виноградова, Xray Cross не слишком дружелюбен к пассажирам. Во втором ряду маловато места для ног, сиденье неудобное, отсутствует центральный подлокотник.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.