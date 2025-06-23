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Россиянами назвали четыре минуса раскоксовки двигателя автомобиля

Авилон перечислил 4 минуса раскоксовки мотора автомобиля
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Алексей Майшев/РИА Новости

Удаление сильных отложений в двигателе внутреннего сгорания без его переборки (раскоксовка) имеет ряд существенных недостатков. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Неправильное выполнение процедуры может привести к повреждению деталей двигателя, включая уплотнительные элементы и защитные покрытия поршней. Важно понимать, что, если нагар уже вызвал серьезные механические повреждения, раскоксовка лишь отсрочит необходимость капремонта», — сказал эксперт.

Существует также опасность засорения масляных каналов — отделившиеся частицы нагара могут попасть в каналы смазки. На время проведения процедуры автомобиль выводится из эксплуатации, а при нарушении технологии возможны трудности с последующим запуском двигателя, отметил представитель «Авилона».

При этом преимуществом раскоксовки является возможность возвращения двигателю утраченной мощности. Очистка поршневых колец и камеры сгорания от нагара помогают улучшить компрессию, что положительно сказывается на эффективности работы мотора. Процедура также помогает добиться снижения расхода топлива и моторного масла.

В запущенных случаях раскоксовка не заменит полноценного ремонта и иногда даже способна ухудшить ситуацию. Решение о проведении этой процедуры должно приниматься после тщательной диагностики.

Ранее были названы 5 контрафактных деталей, из-за которых сломается мотор.

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