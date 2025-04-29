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Названы 5 контрафактных деталей, из-за которых сломается мотор

«Авилон» перечислил 5 поддельных автозапчастей, из-за которых сломается двигатель
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Наталья Горшкова/РИА Новости

Использование таких контрафактных расходников, как воздушный, масляный и топливный фильтры, грозит выходом из строя двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Воздушный фильтр важен для цилиндропоршневой группы — абразивная пыль, проникшая через него, быстро повреждает зеркало цилиндра и поршни. Последствия применения подделки — повышенный расход масла и потеря компрессии», — сказал специалист.

Контрафактные масляные фильтры не задерживают металлические частицы. Эти абразивные включения циркулируют в системе смазки, разрушая вкладыши коленвала и другие трущиеся поверхности.

Поддельные моторные масла обычно не соответствуют заявленным характеристикам: быстро окисляются и не защищают детали от износа. В итоге цилиндропоршневая группа и другие узлы двигателя изнашиваются в разы быстрее.

Контрафактный топливный фильтр пропускает воду и примеси. Это приводит к коррозии форсунок и повышенному нагарообразованию. Ремонт может потребоваться гораздо раньше положенного срока.

Сомнительного качества масляный насос часто не создает нужного давления, что приводит к недостаточному поступлению масла к узлам двигателя. Это вызывает образование задиров и, в крайних случаях, заклинивание мотора, предупредил специалист.

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