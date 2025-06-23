Названы 6 серьезных недостатков седана Lada Priora

Седан Lada Priora стал одним из наиболее популярных автомобилей российского производства благодаря своей доступности и надежности, хотя и у него есть ряд недостатков. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Кузов быстро подвергается коррозии, особенно в местах стыков панелей и вокруг дверей. Также Lada Priora отличается низким уровнем шумоизоляции салона. Качество материалов внутренней отделки оставляет желать лучшего, а базовая комплектация не включает многие современные системы активной и пассивной безопасности», — сказал Житнухин.

При правильной эксплуатации двигатели способны пройти около 200–250 тыс. километров пробега без капремонта. Для продления ресурса рекомендуется регулярное обслуживание, использование качественного топлива и масла.

Механическая коробка передач также достаточно надежна. Средний ресурс составляет порядка 150–200 тыс. километров. Передняя подвеска типа McPherson обладает ресурсом примерно на 100 тыс. километров пробега, задняя балка — может выдержать без ремонта еще более длительную эксплуатацию. У нее слабыми местами являются сайлентблоки и шаровые опоры, которые подвержены быстрому износу.

Простота обслуживания, доступность запчастей и возможность быстрого устранения неполадок делают Lada Priora удобным выбором для тех, кто ищет доступный транспорт с минимальными затратами на содержание, отметил эксперт.

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