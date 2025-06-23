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Самарчане дежурят у автосалона, который обманул их при покупке автомобилей

Baza: в Самаре люди дежурят у автосалона, который обманул их при покупке машин
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Самаре люди дежурят возле автосалона, который обманул их при покупке автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В 2023 году муж Юлии вернулся в отпуск из зоны СВО и решил порадовать семью — купить автомобиль. Юлия нашла в интернете заманчивое объявление, позвонила в салон Jac Motors на Московском шоссе. Там пообещали выгодные условия для военнослужащих, и тогда пара отправилась за машиной», — говорится в сообщении.

По информации канала, работники автосалона убедили супругов подписать договор, без которого автомобиль продавался по большей цене, а также оплатить еще одну услугу на обслуживание транспорта. Женщина хотела отказаться, но сотрудники предупредили о штрафе в размере 50% от стоимости автомобиля.

Также сообщается, что покупательница нашла еще 18 обманутых автосалоном человек. В настоящее время пострадавшие объединились и начали дежурить возле автосалона, который закрыли «по техническим причинам». При этом работники вывезли технику и автомобили.

Кроме того, покупатели уже обратились в суд, а некоторые – выиграли дело, но деньги им пока не вернули.

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