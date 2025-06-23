Дистрибутор Li Auto разрешил легализовать в России «серые» автомобили

Ввезенные в РФ по параллельному импорту машины Li Auto можно будет легализовать

Дистрибутор Sinomach Auto разрешил легализовать в России автомобили марки Li Auto, которые ввезли в страну неофициально.Как сообщает пресс-служба компании, перевести автомобили на свой мастер-аккаунт можно у официальных дилеров Li Auto в России.

«До сих пор многие владельцы внедорожников Li Auto, ввезенных неофициально, опасались возможных ограничений: автомобиль был зарегистрирован на случайного пользователя, поэтому доступ к цифровым функциям мог быть ограничен в любой момент», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с 23 по 30 июня процедура легализации будет проходить бесплатно.

До этого стало известно, что Li Auto запустила в России свой официальный сайт и намерена открыть 35 дилерских центров.

К сегодняшнему дню официальные дилерские центры Lixiang открыты в Москве, Петербурге, Казани, Туле, Оренбурге, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Минеральных Водах, Казани, Кирове, Екатеринбурге, Краснодаре и Ставрополе. Впоследствии их общее число должно составить 35 центров.

Таким образом, Li Auto хочет продавать автомобили только через авторизованных дилеров официального дистрибьютора и импортера в лице Sinomach Auto. На сайте будут публиковать рекомендованные розничные цены, знакомить с новинками и обеспечивать клиентам оперативную поддержку производителя.

Ранее сообщалось, что в России могут заблокировать «серые» автомобили Lixiang.