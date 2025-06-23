Стало известно о новой схеме угона автомобилей в России

Злоумышленники в России начали угонять автомобили прямо из автосервисов. Об этом сообщает пресс-служба международной сети автосервисов Fit Service.

«В жару ворота сервисов часто бывают открыты, преступники заходят в ремзону, где кипит работа, все сотрудники заняты. Ключи могут лежать у лобового стекла или в автомобиле. Угонщик садится в машину и уезжает. Механики, думая, что это коллега выгоняет авто, не замечают ничего подозрительного», – заявили в пресс-службе.

В компании заявили, что автомобили, принятые на ремонт – это ответственность автосервиса.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр поделился способами защиты автомобиля от угонщиков. По его словам, преступники обычно обходят стороной машины, у которых есть индивидуальные признаки. Например, идентификационные номера, которые набиваются специальным устройством на разные части автомобиля, или аэрография.

По словам Хайцеэра, нередко водители сами дают повод для угона своего транспорта, например, оставляют ключи. Также легко угнать машину с системой дистанционного запуска и с бесключевым доступом. В заключении эксперт напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее сообщалось, что Lada стала самой угоняемой маркой машин в РФ в 2025 году.