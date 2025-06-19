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Юрист поддержал новые меры по защите россиян от автоподстав

Автоюрист Славнов: россиян нужно защитить от подставных ДТП и вымогательств
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о наказании за организацию подставных ДТП с целью вымогательства средств. Это своевременное решение, поскольку именно сейчас мошенники активизировались и число атвоподстав заметно выросло. Так инициативу депутатов Госдумы оценил в беседе с 360.ru судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

«В такое сложное время для страны еще и пытаться обманывать народ, вот эти мошенники чем занимаются. Поэтому для них необходимо ужесточать закон и как-то с ними бороться, каким-то радикальными мерами, то есть мерами больше тех, чем они есть», — убежден специалист.

По его мнению, лучше всего будет ввести для таких мошенников уголовную ответственность, причем в том числе для должностных лиц, которых часто привлекают к подобным схемам. Сегодняшние меры крайне неэффективны, так как злоумышленники зарабатывают на «удачных» подставах миллионы, а в случае, если они попадаются, то платят минимальные штрафы. Наказание должно быть соизмеримым их преступлениям, подчеркнул Славнов.

Особенно заинтересованы в выявлении схем автоподставщиков должны быть страховые компании. По мнению юриста, можно даже внедрить такой инструмент, как «кнопка доверия», воспользовавшись которой водитель сможет сообщить о предполагаемом мошенничестве. Страховщики должны создать базу неблагонадежных водителей – своего рода «блэклист», в который нужно включать участников дорожного движения, уличенных в мошенничестве. Таким образом, если этот человек вновь попадет в ДТП, они будут иметь основание для тщательной проверки, считает специалист.

Напомним, о планах выделить организацию автоподставы в качестве самостоятельного вида преступления на фоне «новой волны разгула криминала на дорогах» сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, существующее наказание не является эффективным, а мошенники слишком изобретательны, поэтому уголовное законодательство нужно усовершенствовать. Действия автоподставщиков сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших, подчеркнул депутат.

Ранее россиян предупредили об автоподставах с бросающимися под колеса детьми.

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