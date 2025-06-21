Китай нашел новый рынок сбыта для своих дешевых машин

Китайский автопроизводитель электромобилей BYD решил наводнить Бразилию своими дешевыми автомобилями. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, китайские автобренд направил в Бразилию крупнейшее в мире судно по перевозке машин — в нем вмещается столько же автомобилей, сколько и на 20 футбольных полях. Отмечается, что в страну были направлены преимущественно дешевые машины. Это вызвало волну негодования со стороны бразильских чиновников и профсоюзов, которые опасаются угрозы для местного автопроизводства.

«Страны по всему миру начали закрывать свои двери для китайцев, но Бразилия этого не сделала, чем и воспользовался Китай», — посетовал президент конфедерации профсоюзов IndustriALL Brasil Ароалдо да Силва.

За 2025 год BYD суммарно поставила около 22 тыс. автомобилей в Бразилию.

До этого сообщалось, что Россия может воспользоваться закрытием автоконцернов в Германии в свою пользу, переманив кадры.

По мнению юристов, автомобильная отрасль России нуждается в квалифицированных кадрах. Тем временем крупные немецкие автоконцерны, в том числе Volkswagen и BMW, стали массово сокращать своих сотрудников. Хаминский считает, что педантичность и дисциплина работников из Германии могут помочь развитию отечественного автопрома, в том числе локализации производства.

Ранее в России анонсировали новые меры поддержки автопрома.