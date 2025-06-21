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В России дети стали массово бросаться под машины из-за игры

В РФ завирусилась игра «Беги или умри», в которой дети бросаются под машины
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Telegram-канал «SHOT»

В России среди детей снова стала популярной игра «Беги или умри», в которой участники должны бросаться под колеса автомобилей. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT. Один из опасных инцидентов произошел недавно в Подмосковье.

«Компания пацанов пряталась за стоящими машинами. Подростки ждали, когда кто-то поедет. Один из «игроков» выбежал на дорогу прямо перед автобусом, к счастью, водитель успел затормозить. После этого школота перешла на другую сторону и продолжила кошмарить проезжающих водителей», — говорится в публикации.

Предполагается, что в игру детей заманивают в мессенджерах.

В 2021 году в Дагестане несколько подростков перебежали дорогу в неположенном месте. В итоге одного из них сбила машина. Отмечалось, что это не единственный случай такого поведения школьников: они играют в игру «Беги или умри», суть которой пересечь проезжую часть перед проезжающими машинами. Детский психолог рассказала «Газете.Ru», как удержать подростков от опасного развлечения.

Ранее у москвича отобрали Mazda за злостные нарушения ПДД.

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