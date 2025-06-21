У москвича отобрали Mazda за злостные нарушения ПДД

Прокуратура Москвы рассказала, как у москвича отобрали Mazda за нарушения ПДД

Житель Москвы лишился автомобиля в результате нарушения ПДД. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Владелец авто — 45-летний житель Москвы <...> находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, зная, что не имеет законных оснований для управления автомобилем, вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля Mazda CX-7», — говорится в публикации.

На МКАД водителя остановила полиция, он отказался от медосвидетельствования. В итоге мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

«Наказание — 360 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 мес.», — говорится в публикации.

Также у него конфисковали автомобиль.

До этого сообщалось, что автомобилистка из Омска оказалась под угрозой конфискации автомобиля из-за того, что его прежняя владелица наехала на нем на полицейского, выяснила «Газета.Ru». Суд постановил обратить машину в доход государства как орудие преступления. О том, в каких случаях автомобиль россиянина могут передать в доход казны, — в материале «Газеты.Ru».

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