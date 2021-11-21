МВД Дагестана обратилось к родителям после опасной для жизни «игры подростков»

В Дагестане несколько подростков перебегали дорогу в неположенном месте. В итоге одного из них сбила машина. Это не единственный случай такого поведения школьников: случается, что они играют в игру «Беги или умри», суть которой пересечь проезжую часть перед проезжающими машинами. Детский психолог рассказала «Газете.Ru», как удержать подростков от опасного развлечения.

В Дербенте автомобиль сбил ребенка, который вместе с друзьями перебегал дорогу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МВД Республики Дагестан.

«20 ноября 2021 года, примерно в 15.30, в Дербенте, 25-летний житель Агульского района, управляя автомобилем марки «ВАЗ-219059», совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадал девятилетний школьник. Он был доставлен в больницу с различными травмами. Дагестанские правоохранители опубликовали также видео с места аварии. На записи видно, как дети перебегают дорогу один за другим в ходе игры.

Пострадавший сначала примеряется, затем следуя примеру своих друзей, выбегает на проезжую часть, стараясь проскочить перед автомобилем, но не успевает и врезается в боковую часть машины.

«Уважаемые родители! Примите меры! Вероятно, это своеобразная игра подростков, цена которой – жизнь и здоровье ребенка! Цель подростков – не перейти дорогу, а успеть проскочить между движущимися машинами, оставшись при этом живыми! [...] Родители! Педагоги! Поговорите с детьми! Не игнорируйте, это бесконечно важно!» – говорится в публикации пресс-службы МВД Дагестана в Instagram.

Предположительно подростки могли играть в «Беги или умри». Суть этой «смертельной забавы» в том, что школьники резко выбегают с обочины дороги прямо под колеса едущих машин. Процесс обычно снимается на видео. Дети могут «играть» как на деньги, так и просто ради развлечения.

Эта игра появилась после того, как среди подростков распространилась онлайн-игра, где герою нужно перебежать высокоскоростную дорогу. Если не рассчитать время и нажать на клавишу не вовремя, то персонаж попадет под машину.

Например, еще в 2018 году в Рыбинске Ярославской области погиб школьник, который перебегал дорогу на красный свет, пишет Yarnews. Смертельное ДТП произошло на перекрестке. В сеть также попали кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как четверо подростков проходят по проезжей части за ограждением у тротуара. Они о чем-то договариваются, после этого один мальчик выбегает на дорогу.

Водитель ехал достаточно быстро, он не успел притормозить и сбил школьника, который пролетел несколько метров. По мнению пользователей сети, подростки также играли в «Беги или умри».

В том же году портал vichuga24 заявил, что на телефоны школьников приходят сообщения с предложением сыграть в эту игру. Кроме того, журналисты сообщили, что соцсеть «ВКонтакте» была наполнена группами, где администраторы также предлагали «развлечься» и заснять доказательства на видео. В результате участник получал одобрение и уважение участников группы, отмечает портал.

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, дети играют в опасные игры, потому что хотят «стать популярными и показать, что то, что взрослые считают невозможным, страшным и опасным, им под силу, они это могут».

«Таким образом самореализоваться, самоутвердиться и почувствовать себя более уверенными, сильными и значимыми. С этой целью дети и играют. То есть они хотят понравиться своим сверстникам, показать свою смелость. Но, к сожалению, жизненный опыт у них еще достаточно маленький, они не могут сопоставить все риски и поэтому попадают в такую беду», — сказала специалист в комментарии «Газете.Ru».

Она отметила, что в последнее время появляется все больше и больше таких игр. Дети черпают вдохновение из сериалов, фильмов или «придумывают сами и организуют такие челленджи в соцсетях».

Наумова отметила, что для предотвращения участия ребенка в подобных играх, нужно дать ему почувствовать, что он «нужный и значимый».

«Самое главное для ребенка — значимость. Если ребенок не получает значимость от родителей, то не чувствует, что он любим, нужен, уважаем и ценен родителями. Тогда ребенок будет искать подтверждение своей ценности среди одноклассников и получать эту популярность, это будет его жизненная необходимость», — сказала психолог. Для этого необходимо хвалить ребенка ежедневно.

При этом, если родители узнали про такую игру и хотят поговорить об этом со своими детьми, то нельзя начинать им что-то запрещать. По словам специалиста, для детей это челлендж и запретами «можно только спровоцировать ребенка».

«Очень важно поговорить, спросить ребенка, что он думает про такую игру. Задавая вопросы, направляя ребенка правильными вопросами нужно прийти к тому, чтобы ребенок сам принял решение, что эта игра опасна и смысла в нее играть нет. Важно, чтобы ребенок принял это решение самостоятельно, а не под запретом родителей, и следовал ему», — заключила эксперт.

Опасная игра распространена не только среди российских подростков.

Например, о подобных развлечениях сообщал в 2019 году украинский «5 канал». Киевлянка Ирина Картавченко рассказала, что дети «выжидают момент, именно когда машина несется». «Даже при действующем ограничении скорости машина весит, например моя, почти 2 тонны. И остановиться резко автомобиль просто не в состоянии. Это очень опасная игра и ужасно, что дети нашли себе такую забаву», — сказала жительница столицы Украины.

Тогда детский психолог Оксана Сидун отметила, что подросткам «не характерно такое чувство, как страх смерти или страх за собственную жизнь». По ее мнению, у них может быть иллюзия «безопасности мира: машина сможет затормозить, «я успею перебежать».

В том же году об этой игре сообщила жительница латвийского Даугавпилса. Как пишет портал «Открыто.lv», она написала в Facebook, что стала свидетельницей такого развлечения и «чуть не сбила ребенка». «Мальчишки, пряча лица, ждут на обочине, пока машина подъедет поближе, а затем стремглав бросаются почти под колеса! Это соревнование — если «стартанул» один, его тут же пытаются догнать остальные, причем дорогу надо перебежать туда и обратно», — отметила она, добавив, что на другой стороне дороги школьников ждали товарищи постарше.