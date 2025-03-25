Изъять как орудие преступления: когда государство может отобрать честно купленную машину?

Автомобилистка из Омска оказалась под угрозой конфискации автомобиля из-за того, что его прежняя владелица наехала на нем на полицейского, выяснила «Газета.Ru». Суд постановил обратить машину в доход государства как орудие преступления. О том, в каких случаях автомобиль россиянина могут передать в доход казны, — в материале «Газеты.Ru».

О ситуации с кроссовером Honda CR-V, который проходил как вещественное доказательство по уголовному делу, рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Девушка Нина купила автомобиль в автосалоне в 2022 году и поставила на учет в ГИБДД, но в 2024 году ей пришел судебный иск, по которому ее привлекают в качестве третьего лица к судебному процессу и хотят забрать ее автомобиль. Иск подали судебные приставы, которые должны исполнить решение суда. По нему машина должна быть конфискована в пользу государства», — рассказал Шелков.

По его словам, выяснилось, что бывшая владелица Honda CR-V в 2019 году совершила наезд на полицейского на дороге в Кургане. Автомобиль был приобщен к уголовному делу о ДТП в качестве вещественного доказательства.

Впоследствии следователь выдал автомобиль владелице на ответственное хранение, но запрет на регистрационные действия с Honda в ГИБДД наложен не был .

В результате машина была продана другому гражданину, а затем — выкуплена автосалоном в Омске, где ее приобрела нынешняя собственница.

«Покупатель не поймет, что с машиной проблемы»

Суд признал прежнюю собственницу Honda виновной в наезде на полицейского, а автомобиль — орудием совершения преступления и постановил обратить его в доход государства. В 2024 году служба судебных приставов подала на нынешнюю собственницу Honda в суд с целью конфискации автомобиля, разбирательство продолжается, уточнил Шелков.

Приговор вступил в силу через 2,5 года, и вся цепочка владельцев транспортного средства столкнулась с проблемами, особенно нынешняя собственница, добавил он.

«Пока дело расследуется или рассматривается в суде, если автомобиль-вещдок был выдан на ответственное хранение, ограничения на него накладываются не всегда. У следователя в уголовном деле есть расписка, но информации о том, что автомобиль является вещдоком, нигде во внешнем контуре нет. Он спокойно проверяется по всем базам, и покупатель никак не поймет, что с машиной проблемы», — подчеркнул Шелков.

По его словам, такая ситуация может сложиться в рамках расследования уголовных дел по различным статьям, и автомобиль может фигурировать как вещественное доказательство в делах о грабеже, разбое с использованием автомобиля и о мошеннических действиях.

«Если суд решил, что автомобиль должен быть конфискован, последний покупатель может требовать лишь денежную компенсацию у продавца автомобиля , в данном случае — автосалона. Расторжение сделки идет обычно по обратной цепочке», — пояснил «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

Приставы исполняют решение суда, принятое в рамках процесса по уголовному делу. Результаты тяжбы в рамках гражданского процесса, например, если конечный собственник потребует в суде признать себя добросовестным приобретателем, на это решение не повлияют, уточнил он.

Какие еще вещдоки продают

Действующим законодательством предусмотрена конфискация автомобиля у владельца в рамках его уголовного преследования за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения . Региональные управления ГИБДД, МВД и прокуратуры регулярно сообщают о такой практике.

В доход государства изымаются в том числе дорогостоящие машины, владельцы которых управляют ими в нетрезвом состоянии, будучи уже лишенными водительских прав за это нарушение в административном порядке.

В частности, в марте 2025 года Дюртюлинский районный суд Башкирии постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя кроссовер Toyota Highlander.

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев и конфисковал дорогостоящую иномарку в доход государства», — отмечается в сообщении республиканской прокуратуры.

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В Ульяновской области в 2024 году суд постановил конфисковать Mitsubishi ASX, принадлежащий супруге автовладельца, который, будучи лишенным прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь отказался от этой процедуры.

Суд приговорил нарушителя к 200 часам обязательных работ и постановил обратить в собственность государства автомобиль, зарегистрированный на его жену.

Практикуется судебными приставами и изъятие автомобилей у владельцев, накопивших большое количество неоплаченных штрафов ГИБДД и других долгов . В частности, управление ФССП по Волгоградской области сообщило об аресте Lada Niva должника, накопившего 153 штрафа ГИБДД на 120 тыс. рублей.

Во всех таких случаях хозяева автомобилей, понимая, что их ждет, зачастую спешат избавиться от транспортного средства, чтобы сохранить хотя бы деньги, говорят эксперты. В случае с арестом автомобиля за долги владельца, он может быть снят, если гражданин выплатит задолженность — в отличие от вступившего в силу приговора по уголовному делу, если суд постановил конфисковать машину как орудие преступления, пояснил автоюрист Лев Воропаев.

«Случаи неоплаты каких-либо обязательств, в том числе перед государством, являются основанием наложения взыскания на имущество, в том числе на автомобиль. В этом случае судебные приставы арестовывают автомобиль, чтобы реализовать имущество и погасить обязательства должника», — заключил Воропаев.