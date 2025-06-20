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Задержан замминистра транспорта Хабаровского края

За растрату задержан замминистра транспорта Хабаровского края Березовский
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prwt.ru

Правоохранители задержали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимира Березовского. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Против него возбуждено дело по ч.4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». По версии следствия, он присвоил себе часть денег, выделенных на подъём затонувших кораблей. Ему грозит до 10 лет колонии», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роман Курынин находился с рабочей поездкой в Донецкой народной республике (ДНР), а на обратном пути в Москву попал в ДТП.

Это произошло в Тульской области на трассе М-4 «Дон». В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, на чем уехали Силуанов и Соколов с пресс-завтрака на ПМЭФ.

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