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Эксперт объяснил, почему водителей нельзя штрафовать за гаджеты за рулем

Автоэксперт Сажин: штрафы водителям за гаджеты бесполезны в современных реалиях

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Depositphotos

Современные автомобили оснащены мультимедийными системами, с помощью которых водители управляют разными функциями, в том числе, к примеру, контролируют работу кондиционеров. По этой причине идея ввести штрафы за использование любых гаджетов за рулем неосуществима, заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«В салонах автомобилей большие плазмы. Сегодня можно все что угодно, можно вставить флешку и спокойно смотреть кино. Мне непонятно, как это будут определять. Может, человек кондиционером управляет либо включает радио», — объяснил Сажин свое мнение Общественной Службе Новостей.

Доказать даже использование водителем телефона невозможно, в том числе с помощью наружных камер — такие штрафы чаще обжалуются, добавил специалист. В том числе сегодня таксисты, курьеры вынуждены постоянно заглядывать в экран планшета или смартфона для следования по маршруту — непонятно, как будут действовать санкции в их отношении, добавил Сажин.

Напомним, Минтранс предложил запретить использование планшетов за рулем или просмотр контента на мультимедийных системах автомобиля во время движения. Изменения направлены на актуализацию новых норм законодательства, не учитывающих появление новых устройств — планшетов, смартфонов и мультимедийных устройств автомобиля, которые водители используют для просмотра видео во время езды на транспорте, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в России призвали вслед за курением ввести штрафы за воду и еду в машине.

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