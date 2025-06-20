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Назван уровень локализации грузовиков K5 на момент ухода Daimler с КамАЗа

КамАЗ: на момент ухода Daimler уровень локализации грузовиков K5 составлял 30%
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ПАО «Камаз»

Уровень локализации грузовиков K5 на момент ухода Daimler с КамАЗа составлял 30%. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на замгендиректора по продажам и сервису КамАЗа Антона Сарайкина.

«Из российской добавленной стоимости в этой машине была только компоновка. За этой время уровень локализации у КамАЗа вырос с 3,5 тысяч баллов до 4,7 тысяч баллов и продолжает расти», — заявил Сарайкин на ПМЭФ».

Сейчас К5 автомобиль локализованный на 70%+ с собственной кабиной собственными комплектующими, отметил Сарайкин.

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в группу компаний Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в компании-производителе дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» в 2024 году. Эту информацию раскрыл гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Ранее сообщалось, что российский самосвал «Робокоп» частично собран из санкционных деталей.

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