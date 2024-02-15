Немецкий концерн Daimler Truck продал долю в «КамАЗ»

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в группу компаний Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в компании-производителе дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» в 2024 году. Эту информацию раскрыл гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин в беседе с газетой «Ведомости».

«Mercedes-Benz Group AG не участвует в жизни компании с февраля 2022 года», — цитирует издание директора.

По его информации, формальный процесс прекращения участия в капитале «КамАЗа» уже закончен.

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны», — дополнил Когогин.

Кому концерн продал свои акции, он не раскрыл.

До этого российский производитель грузовиков «КамАЗ» приостановил выпуск автомобилей 30 декабря в связи с праздниками. В компании заявили, что, несмотря на все сложности и вызовы нового времени, основные задачи, поставленные перед подразделениями ПАО «КамАЗ» на 2023 год, выполнены.

Ранее сообщалось, что российский самосвал «Робокоп» частично собран из санкционных деталей.