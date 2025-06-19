В России подешевели автомобили Haval

В России на 50-100 тысяч рублей подешевели две модели автомобилей Haval

В России подешевели две модели авто китайского бренда Haval, сообщает портал «Автоновости дня».

«Снижение цен затронуло только прошлогодние комплектации обеих моделей. На Haval Jolion 2024 года выпуска они упали на 100 тыс. рублей, а на Haval M6 2024 года, который дешевеет уже во второй раз за месяц, — на 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

Так, Haval Jolion 2024 года выпуска будет стоить от 1,8 млн до 2,6 млн рублей. Haval M6 2024 года — от 2,03 млн до 2,15 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.