Выяснилось, когда «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под брендом SKM

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует начать продажи автомобилей под брендом SKM осенью 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина в кулуарах ПМЭФ.

«Цены объявим перед самым стартом. Осенью старт продаж будет. Два кузова, фургон грузовой и пассажирский», — сказал он.

«АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового бренда российских коммерческих автомобилей SKM 6 марта. Под этой маркой будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. Ожидается, что они будут отличаться своими компактными габаритами, современным техническим оснащением и удобством погрузки и разгрузки.

Товарный знак SKM был зарегистрирован 16 июня, исключительное право на него действует до 29 ноября 2034 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил свой первый кроссовер Lada Azimut.