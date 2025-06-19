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В России на фоне «разгула криминала» захотели ужесточить наказание за автоподставу

В Госдуме предложили сделать автоподставу отдельным видом преступления
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В России на фоне «новой волны разгула криминала на дорогах» предложили выделить организацию автоподставы в качестве самостоятельного вида преступления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, существующее наказание не является эффективным, а мошенники слишком изобретательны, поэтому уголовное законодательство нужно усовершенствовать.

«Даже в случае разоблачения их (мошенников. — «Газета.Ru») судят по обычной «мошеннической статье» (за мошенничество без отягчающих обстоятельства можно получить штраф до 120 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 2 лет или арестом на срок до четырех месяцев) — и это при том, что действия автоподставщиков сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших», — отметил парламентарий.

В начале месяца стало известно, что в российских городах участились случаи, когда мошенники заставляют детей бросаться под колеса автомобилей, а затем вымогают с водителей компенсацию в размере 25-70 тыс. руб. Иногда на дорогу бросают технику — например, ноутбук, а затем выдвигают аналогичные требования.

Ранее банда автоподставщиков устроила 500 аварий в Москве.

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