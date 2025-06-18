Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о сокращении производства Lada в 2025 году

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» скорректирует производственный план на 2025 год. Об этом сообщил ТАСС глава компании Максим Соколов.

»[Сокращение производственного плана «Автоваза»] совершенно очевидно и логично. Пока мы планируем сократить объемы производства чуть меньше, чем общий процент сокращения рынка. У нас падение рынка в целом на 30-35% всего по продажам легковых автомобилей», — сказал он.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.