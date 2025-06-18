На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рассекречен салон нового кроссовера Lada Azimut

«АвтоВАЗ» рассекретил салон нового кроссовера Lada Azimut на ПМЭФ
close
АО «АВТОВАЗ»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассекретил салон своего нового кроссовера Lada Azimut. Подробности об интерьере и оснащении раскрыли в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Множество ниш для хранения, беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений <...> Автомобиль оснащается такими опциями, как панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия», — рассказал автопроизводитель.

Отмечается, что в базовой версии новинки установлена мультимедиа и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и т.д.

До этого сообщалось, что стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее стала известна официальная дата выпуска Lada Azimut.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами