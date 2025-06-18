Рассекречен салон нового кроссовера Lada Azimut

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассекретил салон своего нового кроссовера Lada Azimut. Подробности об интерьере и оснащении раскрыли в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Множество ниш для хранения, беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений <...> Автомобиль оснащается такими опциями, как панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия», — рассказал автопроизводитель.

Отмечается, что в базовой версии новинки установлена мультимедиа и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и т.д.

До этого сообщалось, что стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее стала известна официальная дата выпуска Lada Azimut.