«АвтоВАЗ» представил обновленный внедорожник Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ обновленный внедорожник Lada Niva Travel. Как сообщает пресс-служба бренда, серийное производство модели начнется в IV квартале 2025 года.

«Передняя часть автомобиля оснащена полностью светодиодной оптикой. Разработаны новый бампер и решетка радиатора. Решетка получила направляющие воздушных потоков и увеличенное проходное сечение, что особенно важно при эксплуатации в тяжелых внедорожных условиях», — сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Автомобиль оснащен 1,8-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал отечественный внедорожник Lada Niva Travel и рассказал о его недостатках.

«В длину Нивы Travel чуть больше четырех метров (вместе с запасным колесом на пятой двери). При таких параметрах было бы наивно рассчитывать на просторный салон», — сказал эксперт.

Не восхищает объемом и багажник. По заводским данным, он вмещает только 320 литров, отметил специалист.

Кроме того, у автомобиля сильно шумит печка. Также, у блока отопителя от «Самары-2» очень слабая подсветка. Разглядеть шкалы не получается даже в темное время.

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